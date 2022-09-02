Midlands Mugshots September 1 Sep 2, 2022 9:07 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/24BELTON, COREY A MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 2/24BODIE, CAMERON MICHAEL DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA 3/24BOYKIN, DARYL SCOTT (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 4/24BROWN, AMBER LEE BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE 5/24CHAPMAN, SHANNEN KEEWON INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 6/24COBURN, JEREMY JEROME BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 7/24CRAWFORD, AMANDA LEE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 8/24GEIGER, STANLEY ANTONIO TRAFFIC / PEDESTRIANS ON HIGHWAYS 9/24HAMACHER, STACIE R DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST 10/24HAYNESWORTH, QWAN MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY < $2000 11/24HORNE, DANIEL THOMAS MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 12/24JERVEY, ELLIOTT SPANN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 13/24LOPEZ PEREZ, ABDIAS HOLD FOR ICE 14/24MCCULLUM, DAJA ALEXIS SH`YAN LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 15/24MCPHEE, EVAN HAROLD HOLD FOR WCPD 16/24MUNG, NANG VAAN TRAFFIC / LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT INVOLVING UNATTENDED TRAFFIC / VIOLATION OF BEGINNER PERMIT 17/24ROGERS, LAUREN CHRISTA HOLD FOR PPP 18/24ROSS, FREDDRICK DAVIS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 19/24SWEAT, DESTIN ARTEZ TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION TRAFFIC / FAILURE TO RETURN DRIVER`S LICENSE AFTER SUSP TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE 20/24VELEZ, MARTIN EUGENE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 21/24WALKER, CLINT ARTHUR HOLD FOR LCSD 22/24WILSON, CHARLES MICHEAL DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE 23/24WYRWAS, RAYMOND BEN HOLD FOR LEX PD 24/24YOUNG, CHARLES ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest