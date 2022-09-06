Midlands Mugshots September 5

TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER'S LAND FOR VARIOUS PURPOSES WITHOUT PERMISSION - 1ST OFFENSE
2/16
ANDRZEJEWSKI, JESSICA DANIEL
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
3/16
BUTLER, JOSEPH ROY
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
4/16
CHITTY, ALTON LUIS CLAY
5/16
DEWBERRY, DIAMOND MALIEK
HOLD FOR LCSD
6/16
DIAZ, RAMON ALBERTO
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
7/16
EDWARDS, SAMANTHA CHANTEL
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
8/16
GREEN, OMARION JAMIR
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA
MINOR / PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR
9/16
HERRERA, OSWALDO CHRISTOPHER
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
10/16
MILLER, AMBER PAGE
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
11/16
RAYSOR, WILLIAM VALDES
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
12/16
SHAW, OLIVER PATRICK
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
13/16
TALLON, WILLIAM WAYNE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
14/16
VARGAS, FILIBERTO
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
15/16
WARREN, CHRISTOPHER HARRIS
LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST
16/16
WILLER, CHRISTOPHER DANIEL
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD