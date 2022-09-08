Midlands Mugshots September 7 Sep 8, 2022 2:43 PM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/22ATWOOD DEVRIES, SARAH ANN HOLD FOR KENT CO MI 2/22BARTOS, ARTHUR MURDER / ATTEMPTED MURDER 3/22BROWDER, ERIC ELIUDE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 4/22CALLOWAY, ROBERT DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST 5/22CANNON, JAYQURIAN RANDERIK HOLD FOR BARNWELL CO 6/22CHAPLIN, ANDREW JERMOL CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED 7/22CORBETT, MARYAM AZIZA BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGREE 8/22CORDER, JAMES RALPH GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 9/22FURTICK, MICHAEL RAY SEX / INDECENT EXPOSURE 10/22GLOVER, SAMUEL MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 11/22GOLDNER, TREVOR DUFF DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 12/22GOOD, CHRISTEN LEIGH RAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD 13/22GRABULIS, JASON JAMES HOLD FOR LCSD 14/22HORNE, DANIEL THOMAS MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY <$2 000 15/22JACKSON, SOPHIA NICOLE HOLD FOR LCSD 16/22JUSTICE, TROY DYLAN HOLD FOR OTHER AGENCY 17/22LAMBERT, JUSTIN MARCUS INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 18/22LOGAN, STERLING HOLD FOR NEW YORK CITY 19/22MASON, ASIA TAYSHAWN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 20/22PARKER, MELIK KEYRON WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL 21/22SCHWABE, CODY CHRISTOPHER TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR 22/22SHEALY, JORDON DANIEL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest