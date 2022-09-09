Midlands Mugshots September 8 Check out today's Midlands Mugshots Sep 9, 2022 2:47 PM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/20ANNIS, RICHARD FAY DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE 2/20BAGGOTT, JOSEPH LUTHER HOLD FOR LCSD 3/20BATES, LESLIE MECHELLE HOLD FOR LCSD 4/20BISHOP, LARRY DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE 5/20BRANCATO, PETER JOSEPH HOLD FOR LOWNDES COUNTY SHERIFF, CO 6/20BRANNON, TOMAS JASHAWN MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 7/20BUTLER, JOSEPH ROY RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW 8/20CAVE, ERIC HENRY HOLD FOR AIKEN PPP 9/20DOMINGUEZ DEJESUS, NEFTALI DEJESUS FIREARMS / SALE, DELVR, BARTER OR TRNSPRT FIREARM TO ALIEN 10/20FLETCHER, ANDREW CLAYTON Warrant: Bench warrant 11/20GLADDEN, KAYLA NICHOLE TRAFFIC / RECKLESS DRIVING 12/20GLASS, GABRIEL DEVONTE’ ANTWON MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT 13/20GREEN, TEVIN ALMAINE Warrant: Arrest warrant issued by Kershaw, SC (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)) 14/20GRICE, PATRICK CARLSON GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 15/20JONES, JAMES DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE 16/20MAKINS, BRADFORD TYRONE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 17/20MOORE, CODY MOORE HOLD FOR LEXINGTON COUNTY 18/20ONLEY, LAURA MARIE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 19/20PAYNE, JACOB JAMES Warrant: Family Court warrant 14-DR-28-553 issued by Kershaw, SC (90904 - FAMILY COURT) 20/20RALIUS GUTTIEREZ, ANTONIO HOLD FOR ICE Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest