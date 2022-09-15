Midlands Mugshots September 14 Check out today's Midlands Mugshots Sep 15, 2022 12:08 PM EDT ABC Columbia Site Staff, ADAMS, CHRISTOPHER GRADY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREESource: Lexington County Sheriff`S Dept BASS, MICHAEL ROAM HOLD FOR LCSDSource: Lexington County Sheriff`S Dept BASKETT, DANIEL RASHAD CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI Source: Lexington County Sheriff`S Dept BYROADS, CHRISTIAN MICHAEL LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL STSource: Lexington County Sheriff`S Dept CAMPBELL, LA’JOHNATHON D’ANTONIO DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSESource: Newberry County Sheriff’s Office DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSESource: Newberry County Sheriff’s Office Show Caption Hide Caption CARTER, HARLCART GENE BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGREESource: Lexington County Sheriff`S Dept BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGREESource: Lexington County Sheriff`S Dept Show Caption Hide Caption DRAKE, JASON ROBERT DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Source: Lexington County Sheriff`S Dept HACKETT, JEREMY RASHAD TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1STSource: Lexington County Sheriff`S Dept HANLEY, BRADY TRAFFIC/FAIL TO STOP FOR A BLUE LIGHT, GREAT BODILY HARMSource: Lexington County Sheriff`S Dept JACKSON, JENNIFER LAUREN HOLD FOR GEORGIACourtesy: Lexington County Sheriff`S Dept LANCE, ISHAMEL DEQUA HOLD FOR WCPDSource: Lexington County Sheriff`S Dept MARTIN, JACOB WADE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1STSource: Lexington County Sheriff`S Dept OWENS, ALEXANDER NATHANEL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT Source: Lexington County Sheriff`S Dept PIERCE, RODNEY LAMONT ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREELexington County Sheriff`S Dept REAVES, DEANDRE JAHDAY SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/ MINOR - UNDER 11Y 1ST DEGREESource: Lexington County Sheriff`S Dept REEDER, THOMAS JERMAINE MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANTSource: Newberry County Sheriff’s Office WRIGHT, KATHRYN ANNE DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 2ND Source: Lexington County Sheriff`S Dept Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest