Midlands Mugshots September 15

DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 2ND
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 3RD/S OFFENSE
3/19
BRANHAM, JACK DAVID
WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
4/19
BRAZZELL, JEREMY ANDREW
HARASSMENT / 2ND DEGREE HARASSMENT
5/19
BRYANT, KLARRISA MARLENE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
6/19
CABLE, STORMI B
LOITERING
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
PROVIDING FALSE INFORMATION
7/19
CHAPMAN, TORI JANA LEIGHANNA
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
8/19
DRAKE, JASON ROBERT
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
9/19
FRANKLIN, TIMMY TERRELLE
SEX / INDECENT EXPOSURE
10/19
LEAL, ISMAEL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE <$2 000
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY, WILLFUL INJURY TO COURTHOUSE O
11/19
MACK, KELSEY EDWARD
FAMILY COURT BENCH WARRANT
12/19
MCCOLLUM, MATTHEW DWIGHT
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
13/19
MOTLEY, EDWARD REESE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
14/19
PANZO, PANZO
HOLD FOR ICE
15/19
PRESSLER, AUSTIN LEE
MAGISTRATE COMMITMENT
16/19
REAMES, TERRY EUGENE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
17/19
RUTHERFORD, BOBBY ERIC
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FALSE INFO TO POLICE
18/19
SUKRAM, SHERRIE ATWARIYA
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
19/19
WILLIAMS, ALISHIA VICTORIA
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO RETURN LICENSE PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFFENSE