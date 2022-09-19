Midlands Mugshots September 18

RESISTING ARREST
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
POSS DRUG PARAPHERNALIA
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR