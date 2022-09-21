Midlands Mugshots September 20

TRAFFIC / HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT
2/24
ALLRED, JONATHAN TODD
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
3/24
BRACEY, JAYLEN MALIK
UNATTENDED VEHICLE ENGINE RUNNING
SPEEDING 11 -15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
WEAPON/SALE/POSS BY CERTAIN PERSON/STOLEN GUN
RESISTING ARREST
FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 1ST OFFENSE
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH, OR COCAINE BASE, 3RD OR SUB. OFFENSE
UNLAWFUL CARRYING OF WEAPON
4/24
CHANDLER, JOSHUA ROLLIN
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
5/24
CHAPLIN, SAMUEL DEANGELO
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
6/24
CLARK, JASHUA LEE MAURICE
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
7/24
EIGNER, WILLIE RAY
NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST
8/24
HEATLEY, KISHARA SIRELL
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
9/24
ISRAEL, RICKY
HOLD FOR RCSD
10/24
JOHNSON, LOGAN PHILLIP
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA
11/24
JUROWSKI, STANISLAW WLODZIMIERZ
HOLD FOR LEXINGTON COUNTY SO
12/24
LEBRON, CHRISTOPHER XAVIER
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
RESISTING OFFICERS
13/24
LUZELL, CHARLES ADAM
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY
TRAFFIC / IMPROPER START OF VEHICLE
14/24
MISURA, MIKAYLA KATHERINE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
15/24
O’HANLON, BERNADETTE JEAN
NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST
16/24
OLIVER, DAYQUION DANTE
FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD < $500 IN 6MTHS
17/24
OSBORNE, JEFFREY DANIEL
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
18/24
PUGH, EQUAN MONTEZ
PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV
19/24
SIKES, STEPHANIE MICHELLE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
20/24
SLATER, TODD ALLAN
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
21/24
STACY, JAROD DANIEL
HOLD FOR LCSD
22/24
STOVALL, SHAMYAH
MURDER / ATTEMPTED MURDER
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
KIDNAPPING / KIDNAPPING
23/24
TENUTO, WILLIAM EDWARD
BAIL / FAIL TO APPEAR AFTER RELEASE FOR A MISDEMEANOR
24/24
TERRELL, MICHAEL
TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)