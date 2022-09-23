Midlands Mugshots September 22 Sep 23, 2022 8:50 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/28ANTROBUS, EVAN J MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY <$2 000 MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 2/28BARLOW, STEPHEN NEAL INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 3/28BISE, RHETT LIVINGSTON BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE <$2 000 4/28BRADBURN, CHRISTOPHER LYNN INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY NEWBERRY CITY ORDINANCE - SIMPLE ASSAULT NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION 5/28BUSKY, JOHN EDWARD HOLD FOR LCSD 6/28BYRD, JAHEEM CHARLES GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 7/28CLARK, JASHUA LEE MAURICE DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL 8/28CRIDER, WENDY R DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE 9/28ERVING, DEANTHONY DEMAR DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 10/28GARDNER, STEPHEN NORMAN HOLD FOR LCSD 11/28GRAHAM, FRANKIE NMN ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW 12/28HINSON, MICHAEL SCOTT LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 13/28JAMES, JAVAROUS LATRAVEN DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA 14/28JERNIGAN, STACEY NICOLE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 15/28JOHNSON, BRIAN LEE SOLID WASTE / ACCUMULATION & STORAGE 16/28LEMUS GONZALEZ, CARLOS WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON HARASSMENT / 2ND DEGREE HARASSMENT 17/28LIVINGSTON, CORNELIUS CARNELL HOLD FOR OTHER AGENCY 18/28NUNN, REGINALD MAURICE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 19/28PHILLIPS, JUSTIN DAVID FAMILY COURT BENCH WARRANT 20/28ROMERO LEZAMA, JUAN ID / IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION FORGERY / FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED 21/28ROSIER, NATHANIEL DRAKE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 22/28SHULER, ANDREW JAMES HOLD FOR LCSD 23/28TAYLOR, CARVIN HOLD FOR OTHER AGENCY 24/28THOMPSON, TIMOTHY CHANDLER THREAT / THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC EMPLO 25/28WARD, ROBERT JAMES HOLD FOR LCSD MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 26/28WEAVER, JIMMY ONEAL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE 27/28WHITE, JOSEPH MANDRELL HOLD FOR SPRINGDALE 28/28WILLIAMS, JASON WAYNE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest