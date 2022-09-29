Midlands Mugshots September 28

NEWBERRY CITY ORDINACE DOGS RUNNING AT LARGE
NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT
RESISTING ARREST
NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS
2/17
CAMPOS, RANDY GARCIA
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
OPEN CONTAINER (ALCOHOL)
3/17
ESPARZA, AVILA IDALIA N
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
4/17
ELLASON, DARRELL SCOTT
BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGREE
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
OPEN CONTAINER (ALCOHOL)
5/17
FRYE, KENNETH EDDY
HOLD FOR DUSM
6/17
GRAHAM, BOBBIE JEAN
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
7/17
JACKSON, TAMMY MR
LOITERING
8/17
JEFFCOAT, CHRISTOPHER DAVID
HOLD FOR DUSM
9/17
JONES, MICHAEL LYNDON
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 3RD
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
METALS/INJURY TO REAL PROPERTY TO OBTAIN NON-FEROUS DAM <$5K
10/17
KUTZ, JUSTIN ALLEN
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
11/17
MCCLOUD, HORACE
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
12/17
MCCOY, MICHAEL ALEXANDER
HOLD FOR LTPD
13/17
MCDANIEL, RODNEY GLENN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
14/17
MERRITT, DANA CRAIG
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
15/17
PATTERSON, JOHN EDWARD
SEX / SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 1ST
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
16/17
PINKARD, MALIK LAMAR
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
TRAFFIC/FAIL TO STOP FOR A BLUE LIGHT, GREAT BODILY HARM