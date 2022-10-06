Midlands Mugshots October 5

SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE > $500 IN 6 M
HOLD FOR OTHER AGENCY
10/20
KAMINER, ASHLEIGH DAWN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16 1ST
11/20
KEMMERLIN, BRIAN ALLEN
HOLD FOR LCSD
12/20
LYBRAND, AARON MICHEAL
HARASSMENT / 1ST DEGREE HARASSMENT
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
13/20
MARTIN, JACOB WADE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI
VEHICLE / POSS/SELL/DISPOSE OF STOLEN VEHICLE >$10 000
14/20
MCFADDEN, JOE JR
USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
15/20
MCGHEE, KIRK WILLIE
HOLD FOR CAYCE
16/20
MURPHY, GREGORY ALLEN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN
FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST
17/20
PANTER, JESSICA LYNN
HOLD FOR LCSD
18/20
SPIRES, JAMES ALLEN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
19/20
STERNENBERG, RANDAL COREY
VEHICLE / POSS/SELL/DISPOSE OF STOLEN VEHICLE >$10 000
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE