Midlands Mugshots October 9 Oct 10, 2022 8:55 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/18BISHOP, MONICA HOLD FOR LCSD DV 2ND 2/18BURKETT, GRAYSON TYONNE TRAFFIC / FAILURE TO RETURN LICENSE PLATE AND REGISTRATION U TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE 3/18CAMERON, STEVEN CHARLES DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE 4/18CARRAWAY, SHAWN DEAN GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 5/18DAVIS, HENRY TRAFFIC / RECKLESS DRIVING ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE TRAFFIC / HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT MUNICIPAL- VIOLATION PUBLIC DRUNK 6/18DIXON, JAY’LYNN MAGALE PWID SCHEDULE IV DRUG EXCEPT FLUNITRAZEPAM - 1ST OFFENSE 7/18DOMINGUEZ, ARMANDO VIDAL TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE 8/18FOSTER, BRADLEY JAMAL TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR 9/18GEIGER, STANLEY ANTONIO TRAFFIC / PEDESTRIANS ON HIGHWAYS 10/18HILL, REBECCA LYNN HOLD FOR DV 1 11/18HUNT, DAVID BRIAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 12/18LANDIS, STEVEN ALLAN II CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) 13/18REECE, RAYMOND GEORGE HOLD FOR TRAFFICKING & WEAPON CHARGE 14/18REYNOLDS, JAEL MOKYANNA MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 15/18ROSE, SHAMELL K’SHAWN OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE DRIVING UNDER THE INFLUENCE > .16 OR HIGHER - 1ST OFFENSE 16/18RUIZ GARCIA, HORTENSIA TRAFFIC / RECKLESS DRIVING TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE 17/18SANDERS, CARL JEROME DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE HOLD FOR LCSD 18/18WRIGHT, AMIRCLE BERTELL MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest