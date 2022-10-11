Midlands Mugshots October 10

(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
6/28
DEBARI, ERIC JOHN
CHARGE NOT LISTED
7/28
FRANCIS, SINCERE JUAN TARIQ
HOLD FOR LCSD
8/28
GOODE, ANTWAN DWIGHT
SENTENCED IN COURT
9/28
HANKINS, GLEN ALLEN
STALKING / STALKING
HOLD FOR CHATHAM COUNTY
10/28
HICKS, DAVIN GERARD
SENTENCED IN COURT
11/28
JACKSON, LIKEVIS RASHEEM
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
12/28
JOHNSON, ROLAND JAMEL
EDUCATION / INTERFERING WITH OPERATION OF SCHOOL BUS
13/28
MARQUEZ, RACHELLE CHARLENE PEREZ
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 2ND OFFENSE
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
PRISONERS / CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIP
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
14/28
MARTIAK, AMANDA LEIGH
HOLD FOR OTHER AGENCY
15/28
MCLAIN, CHRISTOPHER WESLEY
HOLD FOR LCSD
16/28
MILLER, JAMES RHETT
HOLD FOR OTHER AGENCY
17/28
OSBORNE, JAMIE ALRAY
HOLD FOR LCSD
18/28
OWENS, JASON WAYNE
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE
19/28
PRESTON, BRADLEY N
HOLD FOR RIDGE SPRING PD
20/28
PRIDGEN, JON MARC
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
21/28
ROACH, JEFFERY JASPER
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
22/28
SINTIM, OLIVER JOSHUA EKOW
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
23/28
STEELE, DYLAN YANCEY
SENTENCED IN COURT
24/28
TERRY, VALERIE PETERSON
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
PRISONERS / CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIP
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
25/28
THOMAS, GERARD DUTRELL
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
26/28
VANCAMP, JOSHUA JOB
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
27/28
WANNAMAKER, KE`YAN LATRELL
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
HOLD FOR OTHER AGENCY
28/28
WEBER, TIMOTHY MARK
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB