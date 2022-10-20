Midlands Mugshots October 19 Oct 20, 2022 8:43 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/9CHANDLER, DUSTIN JARROD INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 1ST OFFENSE 2/9HANEY, KENNETH WAYNE JR 3/9HILL, TIRONO CENTEL NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION 4/9LEWIS, JERRY LEE Hold for CPD 5/9MORRIS, KATIE RUTH URINE / ADVERTISEMENT, SUBSTITUTION OR SPIKING TO DEFEAT DRUG OR ALCOHOL TEST - 1ST OFFENSE VIOLATION OF PROBATION WARRANT 6/9NOBLES, CHRISTOPHER KYLE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 7/9PRINGLE, MARQUES LONELL FRAUDULENT CHECKS < $500 - 1ST OFFENSE HOLD FOR ANOTHER JURISDCTION 8/9WILCOX, JOHN DAVID III GRAND LARCENY > $10000 MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY < $2000 BURGLARY 1ST DEGREE 9/9MISSOURI, NOEL FAMILY COURT Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest