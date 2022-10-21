Midlands Mugshots October 20 Oct 21, 2022 9:11 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/25BAEZ, BREANNA FAMILY CT B/W 2/25BASS, DAVID FUGITIVE FROM JUSTICE 3/25CABBAGESTALK, JACARRY JAVON DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 1ST OFFENSE 4/25COPNEY, ANGUS FAMILY CT B/W 5/25CREECH, ANDREW TRESPASS AFTER WARNING ASSAULT & BATTERY 3RD DEG 6/25DEAMEARY, FABRIQUE LAHARA TUCKER Violation of Terms of Probation 7/25GRIZZLE, ALLISON POSS METH/COC BASE <1GM 2D OFF 8/25HAWKINS, DAVID POSS STOLEN VEH =<$2000 9/25JOHNSON, DONNA DUI <.10 1ST OFF 10/25JONES, RYAN CHARGE NOT LISTED 11/25KELLY, MORGAN TAYLOR BENCH WARRANT 12/25MAULDIN, ROBERT DUNCAN MN COURT B/W 13/25MCGILL, CLARENCE UNINSURED VEHICLE FEE VIOL 1ST DUS FOR DUI 1ST OFFENSE OPEN CONT BEER/WINE IN VEHICLE PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-INTOXICATED, DISORDERLY BOISTEROUS OR OBSCENE/PROFANE LANGUAGE 14/25MOSSBURG, AARON TRESPASS AFTER WARNING 15/25MOTTS, COURTNEY SPARTANBURG MAGISTRATE BENCH WARRANT 16/25NESBITT, ANTHONY CHARGE NOT LISTED 17/25RIDDLE, APRIL SHOPLIFTING =<$2000 18/25RUELAS, CHRISTIAN BURGLARY 2D DEG NON VIOL PETIT LARCENY =<2K ENHANCED BURGLARY 1ST DEGREE 19/25SNELL, MALLORY HABITUAL TRAFFIC OFFENDER DUI <.10 2D OFF DUS 3D/SUB OFF OPEN CONT BEER/WINE IN VEHICLE 20/25WILLIAMS, RICHARD RESISTING ARREST NO ASSAULT 21/25SPARLING, MATTHEW FAMILY COURT 22/25SPINKS, MONTSAY VIOL OF DRUG DIST LAWS TRAF HEROIN/MOR >4G 1ST OFF 23/25SURRATT, AUBREY ASSAULT & BATTERY 3RD DEG 24/25WEBB, CLINTON HOME DETENTION VIOLATION 25/25WHEELER, RODERICK HOME DETENTION VIOLATION Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest