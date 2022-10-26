Midlands Mugshots October 25 Oct 26, 2022 11:53 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/8BATES, JABARI KESHAUN SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 2/8CHRISTIAN, QUINCY BERNARD INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 3/8DORAN, CLINT E FAMILY COURT 4/8GRIGGS, DANNY HERBERT FAMILY COURT 5/8HARRIS, MALCOLM QUENTIN KENDALL FAMILY COURT SENTENCED FOR CHILD SUPPORT 6/8JOHNSON, VASHON KHYHEIM DAQUAN POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON WEAPONS/UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL 7/8SALES VASQUEZ, MIGUEL ANGEL TRAFFIC / PASSING UNLAWFULLY TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE 8/8WASHINGTON, JAQUAVIOUS BAKARI Municipal Commitment Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest