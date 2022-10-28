Midlands Mugshots October 27 Oct 28, 2022 9:14 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/12BOAN, TRAVIS CHRISTOPHER FAMILY COURT 2/12EVANS, CHANDRA SUE DEFRAUDING HOTEL; INN; BOARDING HOUSE OR RESTAURANT 3/12FLOWERS, CHRISTOPHER L. FAMILY COURT DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE 4/12GREEN, TERRELL LAMAR ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST 5/12HERNANDEZ, BENITO DRIVING UNDER THE INFLUENCE (DUI) 6/12HUNTER, ALEX LEVAR HABITUAL TRAFFIC OFFENDER DRIVING UNDER SUSPENSION (DUI RELATED) USE LICENSE PLATES OTHER THAN VEHICLE ISSUED 7/12KERR, KADEEM SHAWN WEAPONS/UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL 8/12MARIN NAVARRO, GERARDO NONREGISTERED FOREIGN VEHICLE; FAILURE TO REGISTER OR FALSE STATEMENT DRIVING UNDER SUSPENSION; LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE SPEEDING:11MPH-15MPH OVER THE SPEED LIMIT 9/12MENDEZ CHIRINO, JOSE LUIS Meth:Poss<1gram1stoffense 10/12RIVERA, NOE HERRERA RIVERA, NOE HERRERA 11/12WARNER, CRYSTAL AMBER SHOPLIFTING 12/12WASHINGTON, KEVIN STEPHEN DRIVING UNDER SUSPENSION; LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest