Midlands Mugshots November 6 Nov 7, 2022 8:47 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/10BROWN, DORIAN MATTHEW DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE 2/10CARWILE, JACOB LEE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 3/10CLARK, CLEOPHUS TRESPASSING / UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES 4/10DANIELS, TOBIAS SHYHIM MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS 5/10ELLERBY, ROBERT FAMILY COURT 6/10LEVER, ISAIAH RANDALE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 7/10LOPEZ, KIMBERLY MICHELE TELEPHONE / USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY 8/10MCPHERSON, JOHNNIE RANDOLPH II CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) 9/10ROESLER, TIMOTHY NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION 10/10SHELL, BRANDEN LEE BURGLARY / BURGLARY (NON-VIOLENT) - SECOND DEGREE RESISTING ARREST Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest