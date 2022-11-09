Midlands Mugshots November 8 Nov 9, 2022 9:36 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/9BARNHILL, KASI CHRISTINE ASSAULT AND BATTERY SECOND DEGREE 2/9DUDLEY, MARUICE LIN WARRANT SERVED-GSBW FAILURE TO APPEAR 3/9GRAHAM, ANTWAN LEVERN DETAINER 4/9GRIFFIN, JAMES PENDING CHARGE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 5/9LOCKLAIR, BRYAN CHRISTOPHER SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS DRUGS / POSS. OF 28g (1oz) OR LESS OF MARIJUANA OR 10g OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE PENDING CHARGE 6/9CLYBURN, REGINALD MARCELL DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE DISTRIBUTION OF METHAMPHETAMINE 1ST OFF 7/9DAVIS, CONSTANCE MAE FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT 8/9SUMMERS, KEVIS MARKELL FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT 9/9JACKSON, LIKEVIS RASHEEM FAMILY COURT SENTENCED FOR CHILD SUPPORT Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest