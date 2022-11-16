Midlands Mugshots November 15 Check out today's Midlands Mugshots Nov 16, 2022 11:04 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/5BUCKLEY, RICHARD NEIL DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE 2/5ESESARTE, SANTY VALENTE MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS 3/5FULTON, COREY CHRISTIAN DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE 4/5GALLMAN, KATRELL JA’MON MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000 5/5KEELS, GARY JOSEPH Warrant: General Sessions warrant Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest