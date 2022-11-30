Midlands Mugshots November 29

RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $2,000 OR LESS
2/26
BAILEY, JOHNNIE HASTY
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VE
TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
3/26
BLACKWELL, DYLAN JORDAN
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
METALS/INJURY TO REAL PROPERTY TO OBTAIN NON-FEROUS DAM >=$5
LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST
TRESPASSING / UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES
METALS/UNLAWFUL TRANS/POSSESS OF NONFER METAL IN VEHIC 1ST O
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
10/26
FELDER, CARLTON L
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE
11/26
FRIEDEWALD, MARCUS ALLEN
HOLD FOR SOUTH CONGAREE
12/26
FUENTES, CAVANTE LAQUAIN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
13/26
GAINEY, BRADLEY BOYD
TRAFFIC/HIT/RUN, DUTIES OF DRIVER INV. IN ACCIDENT GREAT BOD
14/26
HORVATH, RAYMOND EDWARD
HOLD FOR OTHER AGENCY
15/26
JEWELL, HANNAH MARIE
16/26
KIMBRELL, ROBERT LEE
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
LOITERING
17/26
MCMILLON, KRISTINA NOEL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
18/26
PEREZ, JOSE LUIS LINAREZ
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC / GENERAL PROVISIONS ARTICLE OF DRIVER'S LICENSE CHAPTER, NO OTHER PENALTY SPECIFIED
19/26
PEREZ, GILBERTO LINAREZ
OPEN CONTAINER (ALCOHOL)
20/26
PEREZ, MARTIN ADAN VALDEZ
OPEN CONTAINER (ALCOHOL)
21/26
RILEY, ISAAC XAVIER
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
22/26
SHELFFO, SAMUELEE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
23/26
STURKIE, BONNIE WILLIAMSON
HOLD FOR OTHER AGENCY
24/26
SUTTON, ZAPPORAH
HOLD FOR ORANGEBURG
25/26
VILLA, JUVENAL REYES
OPEN CONTAINER (ALCOHOL)
26/26
WILSON, JASON CHET
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI