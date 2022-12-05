Midlands Mugshots December 4 Today's Midlands Mugshots 3 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/10CABLE, STORMI B LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT— VIOLATION OF CITY ORDINANCE 2/10CRUMPTON, JASON DEAN LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT—TRAFFICK HEROIN MORPH ETC >4G BUT <14G 2ND OR SUB OFFENSE 3/10FABIAN, MIRANDA COVARRUBIAS NEWBERRY COUNTY SHERIFF’S OFFICE —TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE 4/10GARY, RANDEVIS JAMAR NEWBERRY COUNTY SHERIFF’S OFFICE—DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE 5/10HALTIWANGER, JAQUAVIUS LYNTREL LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT— DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE 6/10JIMENEAZ GONZALEZ, LORENZO LEXINGTON COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT— SIMPLE ASSAULT 7/10SCOTT, AHMAD AUDRELL LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT—DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 8/10STARNES, ROSS LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT— DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST 9/10WARING, THOMAS DEANGLO LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT— DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST 10/10WOOD, RYAN LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT—HOLD FOR OTHER AGENCY Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest