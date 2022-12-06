Midlands Mugshots December 5

TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
2/21
BENNETT, DERRICK CORNELIUS
LITTERING / LITTERING 15 TO 500 LBS. - 1ST OFFNS
3/21
BOYD, JOHNNY EARL
DISORDERLY CONDUCT
4/21
COCKFIELD, DOMINIQUE EARL
SEX / INDECENT EXPOSURE
SEX/VOYEURISM/VIOLATE PLACE OF PRIVACY, VIEWS, PHOTO 1ST OFF
5/21
CROOK, ROBERT JASON
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
6/21
DANIELS, TIMOTHY WAYNE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
PRISONERS / CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIP
7/21
EASTERLING, AUSTIN MICHAEL
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
8/21
FATE, TYREE GABRIEL
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
9/21
GILLEO, FRANK
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
10/21
HARRIS, KELLY JEAN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
11/21
KELLEY, YASHAEL MAKWOME
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
12/21
KOON, CORY M
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
13/21
LEAPHART, DARRYL ANDREW
SEX / INDECENT EXPOSURE
14/21
ODELL, CARL KEITH
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
15/21
REESE, LESLIE BROOKE
BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE
16/21
REID, BRANDON
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
17/21
SLIGH, DAVID EARL
FAMILY COURT SENTENCED FOR CHILD SUPPORT
18/21
SPEAKS, JERMAINE
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
19/21
STEVENSON, SHERMAN DA QUAN
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA