Midlands Mugshots December 11 4 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/19BAILEY, BROOKE ELIZABETH 2/19BELTER, CHET HASTINGS DISORDERLY CONDUCT LOITERING TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO 3/19CID GONZALEZ, BENJAMIN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE 4/19COFFEY, JOHNATHAN LAMAR NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT 5/19COLLIER, CHARITY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 6/19COWELL, ALAN MICHAEL STEVEN LITTERING / LITTERING , LESS THAN 15 LBS. OR 27 CU. FT. IN V TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA HOLD FOR SCHP 7/19DELOACH, ZACKERY BROOKS ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT 8/19DUNBAR, ZACKERY BROOKS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 9/19ETHEREDGE, ALONZO BREACH / OBTAIN SIGN/PROP FALSE PRETENSE>$2000 <$10 000 BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE >$10 000 10/19FRAZEE, TAMMY ROACH HOLD FOR OTHER AGENCY 11/19HARDY, JAMIE LEE MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO REAL PROPERTY >$10 000 LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 12/19HAYES, TIMMIE L DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 13/19HERNANDEZ, JOSE ALEXANDER HOLD FOR LCSD 14/19HOWELL, RICHARD TYRONE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO 15/19LEWIS, KENNETH LIONEL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 16/19MILLS, KEITH LAMONT LARCENY / GRAND LARCENY VALUE $10000 OR MORE 17/19MULLER, KEIONA SHAMBREE CHECKS / FRAUDULENT CHECK, OR STOP PAYMENT, >=$1000.00 1ST O 18/19NATES, KENNETH DANIEL HOLD FOR DV 3RD 19/19RUBINSAK, JEFFREY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest