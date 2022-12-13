Midlands Mugshots December 12

DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
4/23
BRAGGS, TIMOTHY
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
5/23
BRANHAM, HOWELL WADE
HOLD FOR OTHER AGENCY
6/23
BROOKS, MARCUS M
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD + OFF VALUE $2000-$10,000
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
7/23
EDMONDS, STANLEY NAPOLEON
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
8/23
GRAHAM, BOBBIE JEAN
HOLD FOR OTHER AGENCY
HOLD FOR PROB
9/23
HARRISON, KASHON
BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE >$10 000
ID / IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
10/23
HEWITT, RON BARRY
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
11/23
JEFFCOAT, KAHTLYN ONEAL
HOLD FOR SWANSEA
12/23
JOHNSON, KESEAN JEVAN
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICL
13/23
KING, CRYSTAL LEE
HOLD FOR OTHER AGENCY
14/23
LIVINGSTON, DESIREE PETRINA
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
15/23
MACK, JOSEPH BOBBY
HOLD FOR LCSD
16/23
MCBEE, KENTRELL DEVONTA
HOLD FOR LCDD
17/23
MORALES FUNES, GUADALUPE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
18/23
MURPHY, KAMESHA KANNISA
CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE
19/23
PRAWL STEWART, JAKQUI LASON
HOLD FOR SOUTH CONGAREE PD
20/23
WHITEHEAD, DUANE FREDERICK
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
21/23
ROLAND, GREGORY SCOTT
HOLD FOR OTHER AGENCY
22/23
SHOTTE, DORIS
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE