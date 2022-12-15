Midlands Mugshots December 14

HOLD FOR SALUDA
HOLD FOR OTHER LCSD
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS
3/30
BABB, JAMIE LYNN
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP >$2000 <$10 000
4/30
BILLINGSLEY, HANNAH FULLER
HOLD FOR OTHER AGENCY
5/30
BROWN, TYMEL CAMEAN
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
RESISTING ARREST
6/30
COBB, MATTHEW RYAN
HOLD FOR OTHER AGENCY
7/30
DAVIS, MICHAEL WAYNE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
8/30
GIBBS, CHARMAINE RODIGROS
HOLD FOR LCSD
9/30
HALL, BRANDON LEE
HOLD FOR LCSD
10/30
HAWKINS, ANTANESHA TYSHEENA
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
11/30
JARRETT, JONAH
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
12/30
JOHNSON, BRIAN JEROME
Violation of Terms of Probation
13/30
MARTIN, CANDY BLACK
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
14/30
MCLAURIN, JADE DENISE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
15/30
MILLER, JAMES DAVID
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
16/30
PEELE, CHRISTOPHER MARTIN
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
17/30
RUTHERFORD, EDDIE ONEAL
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM, W.I.T.D. - 3RD OR SUB. OFFENSE
DRUGS / DISTRIBUTE, SELL, MANUF. OR PWID, OF CONT. SUB., NEAR SCHOOL
18/30
SHULER, GERALD LARUE
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
19/30
SHULL, JASON LEE
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
20/30
SLICE, DYLON REID
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
21/30
SMITH, MALIK JAQUAN
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
22/30
TAYLOR, BUDDY
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
HOLD FOR RICHLAND CTY PP
23/30
TEMPLES, MATTHEW CHRISTOPHER
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
24/30
THOMPSON, KENTRELL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
DOMESTIC / CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCEOF A HIGH AND AGGRAVATE
HOLD FOR DUSM
25/30
THORNTON, JULIA A
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
DRUGS/POSS. OF NARC. SCHED I(B),(C), LSD & SCHED II 1ST OFF
MUNICIPAL- POSS OF DRUG PARAPHERNALIA
26/30
WHISONANT, AUSTIN GARY
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
27/30
WILLIAMS, MONTEZ LAMAR
ROBBERY / ATTEMPTED ARMED, OR ALLEGEDLY ARMED, ROBBERY