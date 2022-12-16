Midlands Mugshots December 15

UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION - 1ST OFFENSE
DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE
FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 1ST OFFENSE
4/23
CHAPLIN, ANDREW JERMOL
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED.
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
5/23
CHEEK, MARK A
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
6/23
CHEEKS, LATONYA
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
7/23
COOTS, SHELDON DERRICK
HOLD FOR SCON
8/23
GARNER, TONY LARKIN
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
TRESPASSING
9/23
GASKINS, JORDAN CHACE
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE
10/23
GODWIN, CHELSEY EILEEN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
11/23
GUERRERO, LUIS J
HOLD FOR LCSD
12/23
HAMPTON, SEDRIC ISAIAH
HOLD FOR OTHER AGENCY
13/23
JEFFERSON, KURSTAIN SKYLAR
HOLD FOR DV 2ND
14/23
JOHNSON, DAMIEN LEE
ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE
15/23
LOONEY, STEPHANIE MICHELLE
HOLD FOR OTHER AGENCY- PPP
16/23
NORRIS, RANDALL JOSHUA
HOLD FOR SPRINGDALE
17/23
RICH, DERRICK MATTHEW
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
18/23
RICHARDSON, GRANT TERELL
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
19/23
SHEALY, JONATHAN LEE
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
20/23
SMITH, BRANDON EDWARD
HOLD FOR LCSD
21/23
SMITH, SHAKIM ALMALIK
MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT
22/23
WEST, JONATHAN OBRIAN
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY
FORGERY / FORGERY VALUE < $10000
FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
FORGERY / FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED