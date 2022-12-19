Midlands Mugshots December 18 5 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/2120221219MUGS 2/21PARKER, CURTIS MICHAEL 3/21BLAIR, JONATHAN SCOTT DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 4/21WATSON, SABINA GABRIELLE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 5/21TABER, SETH KYLE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 6/21TABER, JENNIFER BROOKE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 7/21SPENCER, JERALD LEON DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 3RD OFFENSE 8/21SNIPES, NICHOLAS PATRICK LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE <=$500 6 MO P FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT 9/21RICHARDSON, GRANT TERELL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE THREAT / THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC EMPLO 10/21REMBERT, ANTWAIN BERNARD DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 11/21QUICK, MELINDA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 12/21NOYOLA SAAVEDRA, JIMY JOSUE WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 13/21MCLAUGHLIN, JENNIFER LYNN HOLD FOR LANCASTER COUNTY 14/21GAUDET, ANGELA LYNN MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 15/21GARRETT, JASON PARMELEY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 16/21DUARTE, EDGAR HOLD FOR SCHP 17/21CARDENAS, MISAEL GALLEGOS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE 18/21BROWN, BETHANY ANN FORGERY / FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED HOLD FOR LCSD 19/21BROOKS, JOHN ROY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .10 BUT LESS THAN .16 2ND TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFFE TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR 20/21BELL, STANLEY L DRUGS/PARAPHERNALIA/UNLAWFUL POSS SELL ADVERTISE ETC (CIVIL) HOLD FOR OTHER AGENCY / WCPD 21/21BECERRA, SANTIAGO RIVERA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest