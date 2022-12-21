Midlands Mugshots December 20

VEHICLE / POSS/SELL/DISPOSE OF STOLEN VEHICLE >$10 000
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY <$2 000
TOOLS/POSSESSION/MAKING BURGLARY TOOLS
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 3RD/S OFFENSE
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 3RD
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE $10000 OR MORE
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE
RSG / CHOP SHOP, ALTER, DEFACE, DESTROY, DISGUISE, ETC. A VE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
LARCENY/GRAND LARCENY VALUE >$2000 <$10K (ENHANCE 16-1-57)