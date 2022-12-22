Midlands Mugshots December 21

TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFFE
2/22
BROWN, RONNIE
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
HABITUAL TRAFFIC OFFENDER
3/22
BUSKY, JOHN EDWARD
SEX / INDECENT EXPOSURE
4/22
CARTER, TYSHON DONYELLE
BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE >$10 000
5/22
CHAVIS, JOHNNY LEON
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH
POSS OF DRUG PARA
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CLEMMONS, TIFFANY KRISTIN
HOLD FOR LCSD
7/22
DAY, LYDELL
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K
8/22
FINCHER, SHERYL LIZABETH
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
9/22
FRIER, AMANDA CHRISTINE
PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV
10/22
HALL, JR,TONY
BREACH / BREACH OF TRUST, OBTAIN PROPERTY UNDER FALSE <$2000
LARCENY / PETIT, FAILURE TO RETURN VIDEO OR CASSETTE TAPE, V
BREACH / BREACH OF TRUST, OBTAIN UNDER FALSE > $10000
11/22
HAM, CHLOE
SHOPLIFTING <$2000
12/22
HOWELL, JESSICA ARNETTA
HOLD POSS METH
13/22
MCKENZIE, MEREDITH A
DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
14/22
MOSES, SANDRA
SOLICITING FOR RIDE/EMPLOYMENT ETC ON HIGHWAY)
UNLAWFUL POSSESSION SELL ADVERTISE ETC OF DRUG PARAPHERNALIA
15/22
MUNG, NANG VAAN
TRAFFIC / UNLAWFUL TURNING, TURNING FROM WRONG LANE OR IMPRO
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY
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PATTERSON, LARRY SCOTT
HOLD FOR POSS METH
17/22
RUFF, TREYON MALIK
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
18/22
SEXTON, SPENCER GARRET
HOLD FOR LCSD
19/22
SIMMONS, ROGER
VIOLATION OF CITY ORDINANCE
20/22
THOMAS, STERLING TAKEEM
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
21/22
WALKER, JONATHAN HARDEN ALIQUE
MURDER / ATTEMPTED MURDER
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
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WILLIS, KATELYN ELIZABETH
DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
DRUGS/POSS. OF NARC. SCHED I(B),(C), LSD & SCHED II 1ST OFF