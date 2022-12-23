Midlands Mugshots December 22 Today's Midlands Mugshots 40 minutes ago ABC Columbia Site Staff, 1/28BURNETTE, SAMANTHA MARIE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE 2/28CHAPLIN, DEMARCUS DEQUAN DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE 3/28DIMAS ALVAREZ, URIAN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 4/28GALLMAN, KENNETH JABBAR MANQUEL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 5/28JOINER, JOHN WILLIE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 6/28MOLINA, ROSEMARY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 7/28KELLETT, JOSHUA MATHEW DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE 8/28MAYERS, KEVIN MAURICE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 9/28MCMILLON, KRISTINA NOEL DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN 10/28MULLIS, CHRISTOPHER RYAN ROBBERY / COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY 11/28OATS, MAURICE DAVEONTE CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI 12/28PANAS, WILLIAM JOSEPH HOLD FOR LCSD 13/28RICE, BRIAN O`NEALL HOLD FOR LCSD 14/28SON, JONI DEANN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 15/28TAYLOR, BUDDY DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 3RD/SUBS 16/28THOMAS, STERLING TAKEEM WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, 17/28TURNER, VASHON ALONZO ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE 18/28SHARPE, KRISTEN LYNN TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD 19/28SUTTON, VERONICA ELAINE DOMESTIC / CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCEOF A HIGH AND AGGRAVATE 20/28WIGHT, KELLY MARIE FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT 21/28BROWN, DEVAN HOLD FOR OTHER AGENCY 22/28BURKETT, TIFFANY SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 23/28CONNELL, DENNIS CLAYTON DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 24/28FRAZEE, CHRISTOPHER EUGENE HOLD FOR LCSD 25/28JOHNSON, KATIE LOUISE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 26/28LOYD, TANNER COLTON TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE 27/28MARTIN, CANDY BLACK DRUGS / DISTRIBUTE, SELL, PURCHASE, MANUF. DRUG OTHER THAN C 28/28MARCUM, JACOB MERRILL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest