Midlands Mugshots December 25 6 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/13BENJAMIN, BRANDON RASHAD 2/13BROWN, ANGELO JEROME HOLD FOR DUSM 3/13BYRD, NATONIO ALLEN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR 4/13CLEMMONS, KEVON REPORT / FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONY VIOLATION INSURANCE / PRESENT FALSE CLAIM FOR INSURANCE PYMT >$10000 5/13COTTRELL, ALLAN ROBERT HOLD FOR OTHER AGENCY TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC / WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, INSTALLATION, SALE 6/13HILTON, STEPHEN LUKAS MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 7/13JONES, WILLIAM MATTHEW DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 8/13KOSCHOFF, CORTNEY ANN TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW 9/13LAMB, BRETT STERLING MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 10/13LONG, LINDY NICOLE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 11/13LONG, WILLIAM KEVIN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 12/13SHULER, GERALD LARUE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 13/13VELASQUEZ, FRANCISCO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest