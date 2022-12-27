Midlands Mugshots December 26

TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
4/14
COVINGTON, THOMAS RAY
FAMILY COURT ARREST WARRANT
5/14
ELLEDGE, CRYSTAL DALE
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 3RD/S OFFENSE
6/14
JOHNSON, RUSSELL MARK
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C
7/14
LOJEWSKI, JEFFERY
HOLD FOR OTHER AGENCY
8/14
MOORE, DANILLIA NICHOLE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
9/14
MORRISON, HEATHER NICOLE
10/14
OVALLE, MARIA BLANCO
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE S
11/14
PHANEUF, ANNIE ROZELLE
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
SHOPLIFTING < $2000 - 1ST OFFENSE
12/14
RABY, DOMONIQUE MIKELL
HOLD FOR OTHER AGENCY
13/14
RUFF, CHIQUITA SHERRIE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY OF A HIGH & AGGRAVATED NATURE
CHILDREN / UNLAWFULLY PLACE A CHILD AT RISK OF OR CAUSE HARM OR WILLFULLY ABANDON THE CHILD
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SENTENCED TO LIFE WITHOUT PAROLE OR DEATH
14/14
WORTHY, MARVIN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE