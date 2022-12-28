Midlands Mugshots December 27 2 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/20ALSTON, TIMOTHY DENAYNE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 2/20CARTER, VANESSA LATISHA HOLD FOR OTHER AGENCY 3/20COLEMAN, RICHARD BARTON HOLD FOR DUSM 4/20COUGHLIN, DANIEL ALAN HOLD FOR DV 3RD 5/20DAVIS, BLAKER LEVON DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 6/20DENT, JASON EDWARD GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 7/20GOODWIN, DOUGLAS DELANY HOLD FOR OTHER AGENCY 8/20GRAVES, JAMAAL MAURICE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE HOLD FOR OTHER AGENCY 9/20HARMENING, SAMANTHA MORGAN HOLD FOR DV 3RD 10/20HERBERT, SHAWN ANTHONY HOLD FOR CAYCE PD 11/20JOE, CLARENCE SHOPLIFTING <$2000 12/20KAIGLER, CASEY LEGREE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 13/20KLYSHEV, ALMUKHAN HOLD FOR OTHER AGENCY 14/20MIMS, BELINDA GAIL SCHOOL / NONSTUDENT INTERFERING DISRUPTING OR DISTURBIN 15/20PARKER, MARIANN MARIA HOLD FOR LCSD 16/20ROBERTSON, THEODORE LEON SR DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE 17/20RODRIGUEZ ESPINO, JOSE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 18/20SMITH, STEPHAN NICOLAS VEHICLE / DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE 19/20STRIBBLE, MIRANDA HARLEE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE 20/20WOODRUFF, DUSTIN CORY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest