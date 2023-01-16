Midlands Mugshots January 15 3 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/26ATKINS BUTLER, DEBORAH L HOLD FOR LCSD 2/26BEATY, CHRISTOPHER PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 3/26BENITO RUBIO, JOSE HOLD FOR ICE 4/26BUNCH, JANET GRADELL HOLD FOR LCSD 5/26BURGESS, STEPHEN LEE REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D 6/26DAVIS, LAMAR ANTONIO DUI / FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJUR 7/26GALLMAN, FRED KENT ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 8/26GUZMAN MARTINEZ, DANIEL HOLD FOR ICE 9/26HAMMONS, CRYSTAL LYNN ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 10/26HARDEE, JOHN ROSS TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD HOLD FOR LCSD 11/26HINCHCLIFFE, WILLIAM Unspecified warrant 12/26ISRAEL, BRITT CASEY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 13/26JORDAN, CHRISTOPHER BRANTLEY TRESPASSING 14/26KIMBRELL, ROBERT LEE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT LARCENY / PETIT, FAILURE TO RETURN VIDEO OR CASSETTE TAPE, V 15/26LOWER, JACOB LLOYD HOLD FOR LCSD 16/26LUCAS, ANDRES MUNICIPAL- DUI MUNICIPAL- NO DL 17/26LUCAS, JAMES PHILLIP HOLD FOR OTHER AGENCY 18/26MARSHALL, STEPHEN OWEN DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE 19/26MARTINEZ MONTANO, MANUEL HOLD FOR ICE 20/26MILLION BERRY, ARICA ALEEN SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 21/26ORTIZ OROZCO, IGNACIO HOLD FOR ICE 22/26PARKER, KEVON RAY ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE\ DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 23/26SMITH, BRANDON EDWARD TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 24/26SMITH, NEELY DUANE DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 25/26WARREN, JOSEPH SHARTIER HOLD FOR SWANSEA 26/26WESSINGER, LARRY LEE HEATH DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest