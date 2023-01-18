Midlands Mugshots January 17 1 hour ago ABC Columbia Site Staff, 1/15BRAZELL, THOMAS BRADLEY SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT HOLD FOR OTHER AGENCY 2/15BURGESS, PATRICK LEON HOLD FOR LCSD WEAPONS CHG DV2ND TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 3/15BYRD, DAVID BAZE 4/15DIBBLE, AUTUMN STAR VIOLATION OF CITY ORDINANCE 5/15DRIGGERS, REBECCA ELIZABETH (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 6/15GUNTER, BRYAN WADE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE MUNICIPAL- ABC VIOLATION MUNICIPAL- DRUG PARA 7/15HOLLOWAY, ELEXUS IKIA PROSHA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE 8/15HOWDYSHELL, ROBERT DALE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE 9/15JONES, RYAN LAMMAR SENTENCED IN COURT 10/15KENNEDY, RASHAUN JAMAHL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 11/15KINLAW, ROBERT EUGENE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 12/15LORICK, JONATHAN COREY SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS INTERFERING WITH LAW ENFORCEMENT OFFICERS 13/15SOLORZANO ALVARADO, JOSUE BLADIMIR WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON 14/15SUBER, DAHAD RAHEIM FAMILY COURT SENTENCED FOR CHILD SUPPORT 15/15TOBY, KAYLA RUTH DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest