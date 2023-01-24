Midlands Mugshots January 23 Today's Midlands Mugshots 22 minutes ago ABC Columbia Site Staff, 1/23BROUGHTON, TYREEK LOUIS NAPOLEON Warrant: Unspecified warrant (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)); Arrest Date 01/23/2023; 2/23BOWENS, TYRONE PHILLIP MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 3/23CORONA HERRERA, JUAN ELISEO Description: TRAFFIC / DRIVING VEHICLE AT GREATER SPEED THAN IS REASONABLE UNDER CONDITIONS 4/23DRAKEFORD, BENA CURTIS Warrant: TICKET warrant 20230330002936 issued by Kershaw, SC (56-1-460 - DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE); Arrest Date 01/23/2023; Bond - $0.00; 5/23COBB, KYLE RAY GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 6/23HELTON, JIMMY LYNN Description: DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 7/23JONES, ASHLEY MARIE Description: LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS 8/23MAYERS, REGINALD WADE Description: INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 9/23PRAYLOW, FRANKIE NATHANIEL Description: GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 10/23RUSSELL, MATTHEW HODGIN Description: GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 11/23GONZALES GUILLEN, YENI ARAZELY Description: TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE 12/23PICKERAL, ELIZABETH ASHLEY Ticket: Unspecified warrant (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)); Arrest Date 01/23/2023; 13/23SHELLEY, AMBER NICOLE SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000 14/23RICHARD, PAUL LEWIS BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE 15/23NOLASCO VASQUEZ, BRAYAN ELIAS TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY 16/23METCALF, THERON JEFFERY DOMESTIC / VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION 17/23KNIGHT, CHRISTOPHER JAMES DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 18/23KELSIE, MICHAEL ANTONIO DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 19/23HUGGINS, GREGORY DAYTRON HOLD FOR SPRINGDALE 20/23GARTMAN, ROBERT MICHAEL WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON 21/23SMITH, TERRY WAYNE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest