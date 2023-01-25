Midlands Mugshots January 24 Today's Midlands Mugshots 12 minutes ago ABC Columbia Site Staff, 1/24ANDRADE PEREZ, JOSE MARCELI TICKET warrant 20230330002939 issued by Kershaw, SC (56-1-20 - NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE); Arrest Date 01/24/2023; Bond - $0.00; 2/24ARANDA LOPEZ, GUSTAVO HUMBERTO TICKET warrant 20230330002948 issued by Kershaw, SC (56-1-20 - NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE); Arrest Date 01/24/2023; Bond - $0.00; 3/24BERRY, TRAVIS SEAN MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 4/24BRITT, SANDRA LYNN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 5/24CALDWELL, MORRIS DAVID DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 6/24CAPELL, KENNETH AHEARN MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 7/24DURANT, DESMOND SHUMOND TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT 8/24GREEN, LARRY MORRIS TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR 9/24GUINAN, JEFFREY WAYNE HOLD FOR GEORGETOWN SO 10/24HENNE, GEORGE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 11/24HINGLETON, ANDREW MANE DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST 12/24HUGHES, DYLAN FRANCES GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 13/24HUNTER, OLIN THOMAS Ticket: TICKET warrant 7102P0968458 issued by Kershaw, SC (56-5-2930 - DRIVING UNDER THE INFLUENCE < .10 - 1ST OFFENSE); Arrest Date 01/24/2023; Bond - $0.00; 14/24JESSIE, MICHAEL WAYNE MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 15/24KEIM, MICHAEL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 16/24MARTIN, DAVID RAY LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 17/24MILLWOOD, TIMOTHY STEVENS POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA 18/24NICHOLSON, FANISTA LAVELLA FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD >$500 IN SIX MON 19/24ORR, DION BERNARD GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 20/24POUGH, AUMAN TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFFE 21/24RIVERA PINEDA, JOSE MARIA TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE 22/24ROBERTS, STEVEN EDWARD STALKING / STALKING 23/24STOCKER, ALI TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE 24/24TUGGLE, BRIAN EUGENE DRUGS/POSS. OF <=28G (1 OZ) MARIJ. OR <=10G HASH- 2ND OR SUB/ WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest