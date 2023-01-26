Midlands Mugshots- January 25 Today's Midlands Mugshots 3 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/13ADAMS, JACKSON KENNETH TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE 2/13BLACK, HEATHER MARIE MUNICIPAL- PUBLIC INTOXICATIN 3/13DAVIS, LINDA JOHNETTE BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE >$10 000 4/13ESPINOSA-ALVARADO, OMAR DEJESUS Description: DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE 5/13KELLY, ANTHONY PATRICK BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE >$10 000 6/13KNIGHT, CHRISTOPHER JAMES DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 7/13MCDONALD, DIAMONTE ERIC DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 8/13PARKER, JAMES MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 9/13PARKER, JAMES MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 10/13REYES, EVELIO ANDONI REYES TICKET warrant 20232351297541 issued by Kershaw, SC (56-1-20 - NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE); Arrest Date 01/25/2023; Bond - $0.00; 11/13TAVERNIER, TONYA LA DEAN HOLD FOR LCSD 12/13THAMES, RONALD MARTIN HOLD FOR SCPPP 13/13VICARS, JOHNATHON DAVID Description: DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest