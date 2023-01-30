Midlands Mugshots January 29

FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD - REPORT OR THEFT
HOLD FOR OTHER AGENCY
3/19
DALES, JESSIE TERRY
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
4/19
DUBOSE, ALAN KEITH
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
5/19
HALL, JORDAN
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
KIDNAPPING / KIDNAPPING
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
6/19
HOWELL, RONALD KEITH
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
7/19
IXTEPAN SEBA, MANUE
HOLD FOR ICE
8/19
JOHNSON, CLIFTON DONELL
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
9/19
KURZWEG, EMILY
FAMILY COURT BENCH WARRANT
10/19
LISK, JOSHUA PAUL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
11/19
LORICK, WESLEY STEVEN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
12/19
MISSOURI, ELIJAH
ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE
MUNICIPAL BENCH WARRANT
MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY < $2000
13/19
OLSEN, DONNA ELAINE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
14/19
PRINGLE, FRANKLIN C
DRUGS/POSS. OF <=28G (1 OZ) MARIJ. OR <=10G HASH- 2ND OR SUB
DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
15/19
QUIROZ MACIEL, EDGAR MIGUEL
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
16/19
REYNOSO, MELVIN DANILO
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
17/19
ROSIER, NATHANIEL DRAKE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
18/19
SHANKS, QUENTESSA SHARNIECE
HOLD FOR OTHER AGENCY
19/19
YOUNG, BRYSON ALLEN
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY