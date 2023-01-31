Midlands Mugshots January 30 1 hour ago ABC Columbia Site Staff, 1/29CHAMBERS, EUGENE ROBERT SENTENCED IN COURT 2/29CLAMP, CANDISE NICOLE HOLD FOR OTHER AGENCY 3/29COFFEY, SARAH NICHOLE HOLD FOR OTHER AGENCY HOLD FOR NEWBERRY CITY 4/29CROWDER, MATTHEW TIMOTHY HOLD FOR OTHER AGENCY 5/29DERRICK, JONATHAN ANDREW SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS 6/29FENNELL, SHAWN DANIEL TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 7/29FINCHER, JACOB BRICE HOLD FOR LCSD 8/29GRAY, BENJAMIN WILLIAM THREAT / THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFIC HARASSMENT / 2ND DEGREE HARASSMENT 9/29HILL, TYLER CHANNING INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 10/29HINSON, DAVID ANTHONY BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE 11/29LONG, ALEXIS JAIDEN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE HOLD FOR POSS ECSTASY 12/29MCGILL, DONTE TREVON HOLD FOR OTHER AGENCY TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD 13/29MOONEYHAM, TAYLOR SHAE HOLD FOR OTHER AGENCY 14/29NIX, PHILIP BYRON HOLD FOR OTHER AGENCY 15/29ORDONEZ, DOMINGO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 16/29ORTIZ, JUSTIN MANUEL SENTENCED IN COURT 17/29PARDUE, WILLIAM MATTHEW ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 18/29POUGH, TYRONE DARNELL HOLD FOR OTHER AGENCY 19/29REHER, AUBREY ALISON FAMILY COURT BENCH WARRANT 20/29SAMPSON, BOBBY ANTHONY MUNICIPAL BENCH WARRANT GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 21/29ROTAN, THOMAS FRANKLIN TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA 22/29SALAS HENANDEZ, LUIS MIGUEL TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE 23/29SALLEY, QUAYSHAUN LEVON HOLD FOR DORCHESTER 24/29SCOTT, AHMAD AUDRELL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 25/29SERIO, JONATHAN ANTHONY GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT VIOLATION OF PROBATION WARRANT 26/29TITUS, JOSHUA KENTRELL SENTENCED IN COURT 27/29VACA CONDOR, CESAR LEOPOLDP HOLD FOR ICE 28/29WIGGINS, THOMAS RAYMOND HOLD FOR OTHER AGENCY 29/29WORTHY, JAMES JULIAN SENTENCED IN COURT Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest