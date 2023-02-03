Midlands Mugshots February 2

TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
3/29
BRINSON, RICHARD RICARDO
OBSCENE / EXPOSURE OF PRIVATE PARTS IN A LEWD AND LASCIVIOUS
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE
WEAPONS / UNLAWFUL TAKING OF FIREARM OR WEAPON FROM A LAW EN
PRISONERS / THROWING OF BODILY FLUIDS BY PRISONER, DETAINEE
FAILURE TO OBEY
4/29
BYROADS, CHRISTIAN MICHAEL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
5/29
DAVIDSON, WILLIAM
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
6/29
DAVIS, TYRIN MONDRE
HOLD FOR LCSD
7/29
EDMOND, MICHELLE LEIGH
OBSTRUCTING / OBSTRUCTING JUSTICE
8/29
FLAKE, MELISSA ANNE
PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV
9/29
FORD, SHERRY
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D
10/29
GEIGER, STANLEY ANTONIO
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
LOITERING
11/29
GLYMPH, KAMERON TYON
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
12/29
GREEN, JOSHUA
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE
13/29
GREGORY, JESSE LEE
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
14/29
HALL, LUTRELLE
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
ID / IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION
15/29
HAVIRD, RUSTY MATTHEW
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
16/29
HILL, REBECCA LYNNE
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C
17/29
JOHNSON, KENNETH
OBSTRUCTING / OBSTRUCTING JUSTICE
18/29
MURRAY, RYAN LOGAN
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
19/29
PARK, WALTER RYAN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
20/29
TUCKER, MARK ANTHONY
DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
21/29
PAYNE, SHAMAR KHALEE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
22/29
POLYAK, CHRISTOPHER GRANT
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
23/29
RATLIFF, CEFAB
HOLD FOR LCSD
24/29
SAMUEL, DARRELL WAYNE
HOLD FOR LCSD
25/29
SUMMERS, ERIC LYNARD
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
26/29
WHETSELL, MYRON KIM
HOLD FOR LCSD
27/29
WHITNEY, TENAJIA NEYLIA
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
28/29
WILLIAMS, TAMMY
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D
29/29
WRIGHT, DELILAH
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000