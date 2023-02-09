Midlands Mugshots February 8

DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
DRUGS/MANUF, POSS. SCH. IV DRUGS, EXPT FLUZM WITD 1ST OFF
WEAPONS / DISCHARGING FIREARM INTO VEHICLE, AIRCRAFT, ETC. W
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
DRUGS / DISTRIBUTE, SELL, MANUF OR PWID, OF CONT SUB, NEAR
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW