Midlands Mugshots February 9

ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
3/31
DANIELS, JOHN THOMAS
HOLD FOR LCSD
4/31
ETHEREDGE, ALONZO
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
5/31
GANTT, DANIEL CALVIN
HOLD FOR OTHER AGENCY
6/31
GLASGOW, FREDERICK DUANE
GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT
7/31
GRIFFIN, CEDRIC TERRELL
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION
8/31
HALL, TONY TARMON-EARL
FAILURE TO OBEY PUBLIC SAFETY OFFICER
9/31
HODGES, ADAM JUSTIN
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE
10/31
HOLLOWAY, R`MANI JY`MERE
HOLD FOR PROB
11/31
HUGGINS, GREGORY DAYTRON
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HOLD FOR WEST COLUMBIA PD
12/31
JADIN, SEAN MICHAEL
HOLD FOR LCSD
13/31
JIVERS, JEREMY FRANK
HOLD FOR OTHER AGENCY
14/31
JOHNSON, DANIEL LEE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
15/31
KANNADAY, MORGAN DANIEL
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
16/31
KELLY, DONALD
MUNICIPAL BENCH WARRANT
17/31
LITES, DEROYCE TIRRELL
TRESPASS AFTER NOTICE
18/31
MCMILLIAN, ELIZABETH
MUNICIPAL BENCH WARRANT
19/31
NETTLES, ANGELA BRIDGETT
HOLD FOR LCSD
20/31
PERDOMO-LARA, LUIS EDGARDO
HOLD FOR ICE
21/31
PRICE, BILLY BRUCE
HOLD FOR OTHER AGENCY
22/31
PRIDGEN, JUSTIN TREVON
TRAFFIC / DISREGARDING STOP SIGN
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY
23/31
RICHARDSON, BRANDON LAMONT
HOLD FOR LCSD
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
24/31
SHULER, GERALD LARUE
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
HOLD FOR SPRINGDALE PD
25/31
SIMMONS, JEFFREY ALAN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
26/31
SMALL, DENZELL JAMES
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
27/31
SMITH, EDWARD GEORGE
HOLD FOR LCSD
28/31
TAYLOR, RAHEEM JABREE
HOLD FOR RICHLAND COUNTY
29/31
WHEELER, DEWEY JASON
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB