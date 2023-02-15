Midlands Mugshots February 14 6 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/31AGNEW, BRANDIS SHARDA INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 2/31BLACK, HEATHER MARIE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE 3/31BODIE, CLAY ALAN FAMILY COURT SENTENCED FOR CHILD SUPPORT 4/31BOOKMAN, DEMENOUS QUINARD INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 5/31BOYER, NICHOLAS JAMES DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 6/31BROWN, JACKLYN SABRINA ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 7/31BUSH, MIKKEL DEMOND FAMILY COURT 8/31CHESTER, DARIUS ISRAEL CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) 9/31DRAFTS, BRADLY ONEAL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE 10/31EPPS, ERVIN FAMILY COURT SENTENCED FOR CHILD SUPPORT 11/31ETHEREDGE, TRAVIS JAMAL (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 12/31GANTT, DANNY CAL STALKING / STALKING HARASSMENT / 2ND DEGREE HARASSMENT; PRIOR CONVICTION W/N 10Y DOMESTIC / VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION 13/31GRAHAM, DATRELL ALONZO DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 14/31HARRISON, CHRISTINA COMILLA SEMONE MURDER / MURDER WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN 15/31HUGGIN, CRAIG STUART DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 16/31JACKSON, SOPHIA NICOLE HOLD FOR OTHER AGENCY 17/31KING, TYREE HOLD FOR LCSD 18/31MALONE, GREGORY WAYNE BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGREE LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000 19/31MARTINEZ, BRANDON ALBERTO (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB DRUG PARAPHERNALIA 20/31MARTINEZ, VICTOR MANUEL TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV TRAFFIC / PASSING UNLAWFULLY(SHIFT CHG LANE IMP/FAIL TO MAIN 21/31NELSON, NATHANIEL CHARLES MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 22/31OSHIELDS, LAYSHA KALYN MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 23/31PORTER, ASHLEY YVONNE TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO 24/31SNOOKS, DAJA DENISE MAGISTRATE BENCH WARRANT 25/31SOLOMON, NAQUAN JAMARI HOLD FOR LCSD 26/31STASIUM, JUSTIN BENJAMIN WEAPONS / DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING 27/31STRANGELAND, CRYSTAL MARIE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY 28/31WILKERSON, DANNY LEE SEX / SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 1ST 29/31UNTHANK, CORRIE ANN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE 30/31WILLIAMS, ALEXANDA KENTRELL FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT 31/31WILLIAMS, RUBIN ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest