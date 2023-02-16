Midlands Mugshots February 15

(ENHANCEMENT PER 16-1-57) FORGERY / FORGERY VALUE < $10000
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
VEHICLE / POSS/SELL/DISPOSE OF STOLEN VEHICLE >$10 000
TOOLS/POSSESSION/MAKING BURGLARY TOOLS
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
LARCENY / PETIT, FAILURE TO RETURN VIDEO OR CASSETTE TAPE, V
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE
VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICL
BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) -
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR