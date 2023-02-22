Midlands Mugshots February 21

DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE
4/20
CHUMLEY, GRAYSON LEE
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
WEAPONS / DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
5/20
DAY, BRAD ALAN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP
WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
6/20
GIBSON, PATRICK
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
7/20
HAMILTON, HUNTER GRAY
HOLD FOR CAYCE
8/20
HOFFMAN, ROBERT GABRIEL
HOLD FOR OTHER AGENCY
9/20
LAMB, BRETT STERLING
HOLD FOR OTHER AGENCY
10/20
LLOYD, BERNIE LAMONT
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
HOLD FOR OTHER AGENCY
11/20
MULLIGAN, MEGAN
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST
12/20
PAGE, WILLIAM DEVON
FAMILY COURT BENCH WARRANT
13/20
PRICE, TERESA LEANN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
14/20
RAY, JAWAUN TYLIK
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
ROBBERY / COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
15/20
RHODES, DA`VASHEA LA`MOUNDA
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
16/20
ROBINSON, FRANKLYN JUDE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
17/20
SANCHEZ AMBROSIO, ABNER CALEB
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE