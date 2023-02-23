Midlands Mugshots February 22 Today's Midlands Mugshots 1 hour ago ABC Columbia Site Staff, 1/16BROWN, ERICK Lexington County Sheriff's Department-TRAFFIC / RECKLESS DRIVING 2/16CAUGHMAN, ROBERT LEROY Lexington County Sheriff's Department-DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 3/16DEWITT, JOSEPH EUGENE Lexington County Sheriff's Department-TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO 4/16FIELDS, JAMES DAFNEY Lexington County Sheriff's Department-FORGERY / FORGERY VALUE < $10000 5/16HELMS, EVERETTE WAYNE Lexington County Sheriff's Department-TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE 6/16HERNANDEZ, ESTADIN Lexington County Sheriff's Department -HOLD FOR LCSD 7/16LACKEY, GARY HUGH Lexington County Sheriff's Department--TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 8/16MCCOY, HAYDEN THOMAS Lexington County Sheriff's Department-HOLD FOR CAYCE AND PPP 9/16NELSON, JOSHUA BRIAN Lexington County Sheriff's Department-HOLD FOR OTHER AGENCY 10/16PEARSON, JAMES Lexington County Sheriff's Department -DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGR 11/16PRICE, TERESA LEANN Lexington County Sheriff's Department- GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 12/16RISHER, JAMES JEROME Lexington County Sheriff's Department- DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 13/16ROBERTS, TAMARIKA OCTAVIA Lexington County Sheriff's Department- FAMILY COURT BENCH WARRANT 14/16STEELE, AMY POWERS Lexington County Sheriff's Department- DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE 15/16TUCKER, DENNIS EVERETT Lexington County Sheriff's Department- TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR 16/16ZUNIGA BERTOTTY, JUAN MARCELINO Lexington County Sheriff's Department- FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest