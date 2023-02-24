Midlands Mugshots February 23

SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
ALCOHOL / UNLAWFUL POSSESSION, CONSUMPTION IN PUBLICLY OWNED
2/25
BAMBERG, TERRELL DEVON
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
3/25
BASS, MICHAEL ROAM
DRUGS/MDP, NARCOTIC SCHED. I(B)&(C), LSD, AND SCHED. II 1ST
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
TRAFFIC / IMPROPER USE OF DEALER TAG
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
4/25
BOAGES, TALIK MALACHUI
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
5/25
BROWN, ERICK
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
HOLD FOR SCHP
6/25
DAYTON, LUKE AUSTIN
HOLD FOR OTHER AGENCY
VEHICLE / POSS/SELL/DISP STOLEN VEHICLE>$2 000 <$10 000
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE $10000 OR MORE
7/25
DRAFTS, BRADLY ONEAL
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
8/25
ELLIS, ABBY NICOLE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16 1ST
9/25
GERMAN, JAMEK NATIEL
HOLD FOR OTHER AGENCY
10/25
GREGORIO, VICTORIA ANN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
11/25
HAYES, DAKOTA KENDRICK
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
12/25
HILL, ELVIS LEON
HOLD FOR LCSD
13/25
JOHNSON, JAMES MONROE
HOLD FOR PPP
14/25
LERSTANG, CHRISTIAN PAUL
VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICL
15/25
MARKLEY, CHANDLER JAMES
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
16/25
MCCUTCHEON, LUTHER B
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000
17/25
MCKIE, JOHN CALVIN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
18/25
NYMAN, CHAMARR EDWARD
HOLD FOR LCSD
19/25
PALMA, STACY LYNN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
20/25
WILSON, GREGORY DANIEL
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY <$2 000
21/25
PHILLIPS, ANGELA D
CHECKS/FRAUDULENT CHECK, OR STOP PAYMENT, <=$500 1ST OFFENSE
HOLD FOR GREENVILLE CTY SO
HOLD FOR CITY OF WOODRUFF PD
HOLD FOR SPARTANBURG CTY SO
BREACH/BREACH OF TRUST W/FRAUDULENT INTENT $2K-$10K ENHANCEM
22/25
PORTER, HEAVEN ASHLEE
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
23/25
ROWELL, TREVOR ALLISON
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
24/25
SEXTON, WAYNE
BREACH / BREACH TRUST FRAUD INTENT, VALUE GREATER $10K