Midlands Mugshots February 27 2 hours ago Rob Dew, 1/18BRITT, JACOB DANIEL SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 2/18BROWN, PARRISH RASHAD HOLD FOR OTHER AGENCY 3/18DURHAM, BRIAN RODEREGUS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 4/18EASTON, JOSHUA CHRISTOPHER LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000 5/18FOWLER, MELLISSA DAWN HOLD FOR LCSD TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFFE 6/18GERALD, GINGER ELIZABETH GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 7/18HANNA, BRADLEY HAROLD (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 8/18HATCHER, ERNEST GARY HOLD FOR LCSD 9/18HILL, CHRISTINA NICHOLE MAGISTRATE / VIOLATION OF RESTRAINING ORDER ISSUED IN MAGIST 10/18HUNNEYCUTT, JENNIFER A HOLD FOR LCSD 11/18JONES, WILLIE CARL HOLD FOR LCSD 12/18LOMAX, PAYTON GREGORY ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR 13/18MCKINNON, CHRISTOPHER CHARLES TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE 14/18OJEDA, ANGEL RENAE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 15/18POOLE, CHANCE DALANE BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR 16/18ROBAK, THOMAS ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE 17/18SANCHEZ, GIOVANNI RAE FAMILY COURT 18/18YOUNG, MARKESHIA LAWANDA ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE INDECENT EXPOSURE Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest